ДБР перевіряє, чи не порушив Порошенко правила перетину кордону під час поїздки на Мальдіви

ДБР перевіряє, чи не порушив Порошенко правила перетину кордону під час поїздки на Мальдіви

Укрінформ
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої організації експрезидентом Петром Порошенком незаконного переправлення через кордон з використанням підроблених документів.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

“Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів”, - ідеться у повідомленні.

Зокрема, уточнюється, що під час слідства буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.

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Раніше колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов у соцмережі повідомив, що за його заявою ДБР порушило кримінальну справу, у межах якої перевіряє можливі порушення перетину кордону “близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг”.

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