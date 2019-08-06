ДБР перевіряє, чи не порушив Порошенко правила перетину кордону під час поїздки на Мальдіви

“Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів”, - ідеться у повідомленні.

Зокрема, уточнюється, що під час слідства буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.

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Раніше колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов у соцмережі повідомив, що за його заявою ДБР порушило кримінальну справу, у межах якої перевіряє можливі порушення перетину кордону “близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг”.