ДБР перевіряє, чи не порушив Порошенко правила перетину кордону під час поїздки на Мальдіви
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
“Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів”, - ідеться у повідомленні.
Зокрема, уточнюється, що під час слідства буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону.
Раніше колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов у соцмережі повідомив, що за його заявою ДБР порушило кримінальну справу, у межах якої перевіряє можливі порушення перетину кордону “близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг”.