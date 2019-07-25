Держбюро розслідувань перенесло допит Порошенка на 8 серпня

Державне бюро розслідувань втретє викликає п'ятого Президента України Петра Порошенка на допит 8 серпня.

Про це повідомив голова ДБР Роман Труба в Telegram.

"Отримали заяву від адвоката Петра Порошенка з повідомленням про те, що експрезидент не зможе сьогодні прийти на допит, та одночасним проханням перенести його (допит - ред.) на декілька тижнів. Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з’являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але на цей раз ми даємо експрезиденту третій шанс – гідно прийти на допит та надати покази. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні – 8 серпня", - написав Труба.

Він зазначив, що якщо й надалі з’являтимуться «поважні причини» для перенесення цієї дати, ДБР буде виконувати норми КПК та застосовувати привід.

"Але я сподіваюсь, що Петро Олексійович буде дотримуватися закону, зрештою – це в його інтересах", - наголосив Труба.

Як повідомляв Укрінформ, п’ятий президент Петро Порошенко був викликаний на допит у ДБР на 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Однак адвокат Порошенка Ігор Головань направив у ДБР документ, в якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку з тим, що він займається передвиборчою кампанією і перебуває за межами Києва.

22 липня директор ДБР Роман Труба повідомив про повторний виклик Порошенка на допит 25 липня. Втім, Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань 24 липня.