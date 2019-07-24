У ДБР підтвердили, що справ проти Порошенка не існує - Євросолідарність

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що жодних проваджень щодо експрезидента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка не існує.

Про це повідомили у пресслужбі “Євросолідарності” за підсумками відвідування Порошенком ДБР у середу, 24 липня.

“У ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко прибув до ДБР 24 липня, попри відсутність будь-яких повісток, з метою відповісти на всі запитання слідчих. Однак, за даними пресслужби, “слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим Президентом України”.

Разом з тим, як додали у партії, в ході розмови в ДБР адвокат Порошенка наголосив на необхідності відповідальності колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.

Також у “Євросолідарності” наголосили, що “ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано”.

Читайте також: Порошенко прийшов на допит у ДБР

Як повідомлялося, Порошенко 24 липня прибув в ДБР.

Водночас 22 липня директор ДБР Роман Труба заявляв, що Порошенка викликали на 25 липня після того, як він не прийшов на допит 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".