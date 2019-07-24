Порошенко прийшов на допит у ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила журналістам у коментарі Укрінформу речник Анжеліка Іванова.

«Петро Порошенко прийшов на допит до ДБР», - сказала вона.

Іванова відмовилася уточнити, у якій саме справі допитують експрезидента.

Вона запевнила, що в невдовзі ця інформація з’явиться на сайті відомства.

Як повідомлялося, начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький викликав Петра Порошенка на допит 17 липня як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

16 липня адвокат Порошенка Ігор Головань направив в ДБР документ, в якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит, і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку із тим, що він займається передвиборчою кампанією і знаходиться за межами Києва.

22 липня директор ДБР Роман Труба повідомив про повторний виклик Порошенка на допит 25 липня".