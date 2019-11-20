Справу щодо заступника директора Укрхімтрансаміаку розглянуть 25 листопада — САП

Розгляд справи щодо заступника директора УДП "Укрхімтрансаміак" і ще однієї особи, обвинувачуваних у заволодінні коштами ДП на суму 43, 5 млн грн, перенесли на 25 листопада.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення заступника директора УДП «Укрхімтрансаміак» та директора приватного акціонерного товариства у заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні судом долучено 30 томів матеріалів справи та розпочато дослідження 1 тому.

"Наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 10:00 год. 25 листопада 2019 року", - уточнили у САП.

Читайте також: САП направила справу ексголови Запорізької ОДА Бриля до суду

Як повідомлялося, 8 вересня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали трьох осіб за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства «Укрхімтрансаміак».