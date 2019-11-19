САП направила справу ексголови Запорізької ОДА Бриля до суду
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
“Розслідування щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій закінчено. 18 листопада 2019 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно експосадовця для розгляду справи по суті”, - йдеться в повідомленні.
Дії обвинуваченого кваліфікують за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
За даними слідства, у деклараціях за 2016 та 2017 роки ексголова ОДА не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна — нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.
Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з січня 2017 року. Про підозру чиновнику повідомлено 9 липня 2019 року.
Як повідомлялося, раніше ексголова Запорізької ОДА Бриль висловлював впевненість, що його справа не має судової перспективи.