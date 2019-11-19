САП направила справу ексголови Запорізької ОДА Бриля до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно ексголови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Розслідування щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій закінчено. 18 листопада 2019 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно експосадовця для розгляду справи по суті”, - йдеться в повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфікують за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

За даними слідства, у деклараціях за 2016 та 2017 роки ексголова ОДА не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна — нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з січня 2017 року. Про підозру чиновнику повідомлено 9 липня 2019 року.

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Як повідомлялося, раніше ексголова Запорізької ОДА Бриль висловлював впевненість, що його справа не має судової перспективи.