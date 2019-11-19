ГПУ: за позовом прокурорів у 2019 році державі повернули майна на 14 мільярдів

У 2019 році судами на користь держави за позовами прокурорів стягнуто коштів та повернуто майна на суму понад 14 млрд грн.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час оперативної наради щодо стратегії розвитку представницької діяльності та протидії корупції органами прокуратури, повідомили у пресслужбі ГПУ.

"У 2019 році прокурори пред’явили позовів поза межами кримінального судочинства на суму майже 18,9 млрд грн, судами на користь держави за позовами прокурорів стягнуто коштів та повернуто майна на суму понад 14 млрд грн, а реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на 10,6 млрд грн", - поінформував він.

За словами Рябошапки, представництво інтересів держави в суді - один з пріоритетних напрямів у роботі прокуратури, одна з її ключових функцій.

Разом з тим він окреслив пріоритетні сфери, які потребують захисту, – це земля, державна і комунальна власність, позови у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також бюджетна сфера.

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак, як куруючий заступник цього напряму, зауважив, що попри позитивні досягнення прокуратури обсяг роботи залишається значним. Він зауважив, що держава зіткнулася із суттєвими проблемами незаконного відчуження об’єктів, що не підлягають приватизації, у тому числі стратегічних. За словами Трепака, масового характеру набуло неправомірне використання особливо цінних земель, прибережних захисних та прикордонних смуг, лісів, парків, земель сільськогосподарського призначення та водного фонду.

Під час наради були окреслені основні проблемні питання, які перешкоджають дієвому захисту інтересів держави, та визначені ключові шляхи і завдання для їх вирішення.

Також Рябошапка нагадав, що в нашій країні зараз немає недоторканих, немає когось, проти кого не можна подавати позови. Він закликав звертати особливу увагу на райони, де є так звані "місцеві феодали", і через інструмент представництва вирішувати ці проблеми, тобто повертати незаконно відчужені землі у державну власність.

Фото: ГПУ