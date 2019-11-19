Прокуратура відзавтра втрачає функцію слідства — ГПУ

Прокуратура з 20 листопада втрачає функцію слідства, але продовжить керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування.

Про це інформує пресслужба Генпрокуратури.

"Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України. Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність", - інформують у прокуратурі.

У відомстві також зазначили, що після утворення у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями.

У Генпрокуратурі наголосили, що здійснювали досудове розслідування тимчасово, оскільки ця функція прокуратурі не притаманна, і відповідно до Конституції та закону "Про прокуратуру" не входить до функцій прокуратури.

У перехідних положеннях Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", яким передбачено, серед іншого, внесення змін до Закону України "Про прокуратуру". Закон, зокрема, передбачає замість чинної структури органів прокуратури побудувати після проведення атестації прокурорів нову структуру, що включатиме Офіс генерального прокурора, обласні, окружні прокуратури.