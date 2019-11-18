Військових прокурорів виводять "з-під крила" Міноборони — Чумак

Військова прокуратура входитиме у підпорядкування Генпрокуратури, наразі військових прокурорів виводять з підпорядкування Міністерства оборони.

Про це повідомив в інтерв’ю “Армія.Inform” головний військовий прокурор - заступник генпрокурора Віктор Чумак.

"Військових прокурорів вже виводять з підпорядкування Міноборони. І абсолютно точно вже не діятиме прокурорський "призов" через військове відомство. Ці люди будуть цивільними і повністю перейдуть у підпорядкування генеральному прокурору. Військова прокуратура входитиме до складу Генпрокуратури, а не Міноборони", - сказав він.

За словами Чумака, усі види забезпечення прокурори отримуватимуть у Генпрокуратурі, щоб не було конфлікту інтересів.

Водночас військові прокурори продовжать працювати над розслідуваннями справ стосовно військових злочинів, злочинів у сфері національної безпеки і оборони, в ОПК, на держпідприємствах та у військових формуваннях.

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Чумак нагадав, що реформування прокуратури передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури і створення натомість Головної спеціалізованої прокуратури. Також мають бути ліквідовані військові прокуратури у регіонах - на їх базі будуть створені спецпрокуратури.

"Завершиться процес формуванням спеціалізованих прокуратур гарнізонів. Причому ми проаналізуємо, де в них є потреба, а де – ні", - резюмував посадовець.