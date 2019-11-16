Банкіра Гриценка кілька годин возили в наручниках, піддаючи тортурам - адвокат

Затримання голови Укрексімбанку Олександра Гриценка було проведено з грубими порушеннями закону та за відсутності законних підстав, наголошує його адвокат.

Про це повідомляє "Прямий" з посиланням на адвоката Дениса Галанського.

"Затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав. Було піддано небезпеці дитину Гриценка, яку вкинули в автобус, а потім кинули напризволяще. Замість доставки затриманого до найближчого органу досудового розслідування, Гриценка кілька годин возили містом у наручниках, піддаючи тортурам", - розповів адвокат.

За його словами, під приводом медичного огляду Гриценка привезли до лікарні, але після прибуття адвокатів від огляду відмовились і повезли до ізолятора.

"Протокол почали складати через 8 годин", - додав Галанський.

"СБУ коментує вчинене співробітниками цієї спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його "затриманням за дорученням Генеральної прокуратури України". Чому взагалі СБУ щось коментує, коли за їхнім же твердженням справу веде Генеральна прокуратура? І коментувати має одіозний прокурор Кулик?" - резюмував адвокат.

Як повідомлялося, співробітники СБУ 16 листопада затримали одного із членів правління АТ "Укрексімбанк" за дорученням Генеральної прокуратури. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зараз Олександр Гриценко перебуває в СІЗО. Справу веде Генеральна прокуратура.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.