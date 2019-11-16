Голову Укрексімбанку підозрюють у відмиванні грошей чиновників часів Януковича — СБУ

Голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка підозрюють у виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів і сприянні у "відмиванні" доходів посадовцями часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресцентр СБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, він (голова правління АТ "Укрексімбанк" Олександр Гриценко — ред.) підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіахолдингів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України 16 листопада затримали одного із членів правління АТ «Укрексімбанк» за дорученням Генеральної прокуратури України. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

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Наразі Гриценко перебуває в СІЗО. Справу веде Генеральна прокуратура.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.