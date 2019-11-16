Голову Укрексімбанку затримала СБУ

Одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" затримали співробітники Служби безпеки України за дорученням Генпрокуратури, зараз він в СІЗО.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

"Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації - ред.), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом - ред.)", - написала вона.

За словами Гітлянської, затримання відбувалося виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Речник СБУ також повідомила, що справу щодо керівника Укрексімбанку веде Генеральна прокуратура України.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про викрадення голови Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Відповідну інформацію виклала у себе на сторінці у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.