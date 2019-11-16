У ЗМІ з'явилась інформація про викрадення голови Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Відповідну інформацію виклала у себе на сторінці у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

"Викрали голову Укрексімбанку в Києві на очах у дитини, з якою він гуляв", - написала вона.

ЗМІ також повідомляють, що родичі голови Укрексімбанку уже звернулися до правоохоронних органів.

Деякі медіа з посиланням на свої джерела повідомляють також, що голову Укрексімбанку не викрали, а затримали, однак які саме органи здійснили затримання не повідомляється.

Натомість заступниця директора Департаменту комунікації МВС України Вікторія Навроцька у коментарі Укрінформу сказала, що наразі у них інформації про викрадення немає. Вся офіційна інформація, за її словами, буде оприлюднюватися на сайті поліції Києва.

Укрінформ також намагається отримати коментар щодо цього в столичній поліції.