У Києві затримали 17 чоловіків у балаклавах, які намагалися захопити квартиру

У столиці поліція затримала групу осіб, котрі в балаклавах намагалися захопити квартиру місцевої жительки на Оболоні.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Невідомі особи в балаклавах увірвались до помешкання потерпілої, коли вона разом з донькою були вдома, вигнали їх з приміщення та забарикадувалися всередині. Столичні спецпризначенці під час поліцейської операції проникли в оселю постраждалих та затримали там 17 чоловіків, які наразі надають пояснення слідчим. Розпочато кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники захопили помешкання, розташоване на проспекті Героїв Сталінграду.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що почула шум у коридорі, після чого вхідні двері відчинились і у квартиру забігло близько двадцяти чоловіків у масках. Невідомі виштовхнули з оселі власницю з донькою та зачинились зсередини.

Як виявилося, вже два роки тривають судові процеси по грошовому зобов'язанню, родині неодноразово погрожували. Надалі борг передали третім особам, але ніяких документів про примусове виселення не було.

Коли правоохоронці полку особливого призначення штурмом потрапили до квартири, сімнадцять чоловіків було затримано на місці та доправлено до Оболонського управління поліції для встановлення анкетних даних та ступеню причетності кожного з них до даної події.

Після затримання правопорушників, за словами господарки квартири та її доньки, зникли ювелірні прикраси та цінні речі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (Самоправство)та за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.