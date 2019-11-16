Ексдепутата Святаша оголосили в розшук
Відповідну інформацію оприлюднило МВС.
Дані про розшук Святаша розміщена в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".
Зазначається, що ексдепутат розшукується за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації). Датою його зникнення вказано 8 листопада 2019 року.
Як повідомлялося, 8 жовтня прокуратура Києва оголосила колишньому народному депутату підозру у заволодінні 1,1 млрд грн Укрсиббанку. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата від Партії регіонів та партії "Відродження" Дмитра Святаша.
25 червня цього року прокуратура вручила підозру колишньому народному депутату Василю Полякову (який заснував групу "АІС" спільно з Дмитром Святашем) у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошима Укрсиббанку на суму понад 2 млрд грн.