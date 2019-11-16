Ексдепутата Святаша оголосили в розшук

Колишнього народного депутата Верховної Ради Дмитра Святаша оголосили у розшук.

Відповідну інформацію оприлюднило МВС.

Дані про розшук Святаша розміщена в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Зазначається, що ексдепутат розшукується за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації). Датою його зникнення вказано 8 листопада 2019 року.

Як повідомлялося, 8 жовтня прокуратура Києва оголосила колишньому народному депутату підозру у заволодінні 1,1 млрд грн Укрсиббанку. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата від Партії регіонів та партії "Відродження" Дмитра Святаша.

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25 червня цього року прокуратура вручила підозру колишньому народному депутату Василю Полякову (який заснував групу "АІС" спільно з Дмитром Святашем) у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошима Укрсиббанку на суму понад 2 млрд грн.