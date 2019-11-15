Акція “Свічка пам’яті” пройде 23 листопада у Музеї літератури

У День пам’яті жертв голодомору, 23 листопада, в Національному музеї літератури України відбудеться акція “Свічка пам’яті”.

Як повідомила на пресконференції Анжеліка Рудницька, ініціаторка цієї благодійно-просвітницької мистецької акції, захід включатиме кілька різних подій — і виставку, і читання поезій, і виконання народних псалмів та “Реквієму”.

“Ці заходи послідовно відбуватимуться у різних залах музею — в одному залі будуть “Голоси правди”, де про голодомор розповідатимуть свідки тих подій; в іншому відкриється виставка Валерія Франчука “Розгойдані дзвони пам‘яті”; в каплиці музею звучатимуть народні псальми у виконанні відомих фольклористів. А потім ми запросимо всіх у найбільший зал, де будуть читати поезії Катерина Степанкова, Лариса Руснак і Павло Коробчук. Там же прозвучить “Реквієм” - новий твір українського композитора Євгена Петриченка”, - розповіла Рудницька.

Вона зазначила також, що присутніх на заході почастують хлібом.

“У фіналі ми завжди пригощаємо усіх наших гостей хлібом — виносимо велику білу українську паляницю як знак багатства нашої країни, могутності та єдності. А також запалимо Свічку пам’яті разом з усією Україною о четвертій годині”, - сказала Рудницька.

Ініціаторка акції повідомила, що захід 23 листопада почнеться о 14.30, і запросила всіх бажаючих. А також нагадала про благодійну місію акції.

“Щороку ми збираємо кошти на допомогу хоспісу для літніх людей. Це переважно люди, вивезені волонтерами із “сірої зони”, які виявилися нікому не потрібними. Але ми можемо, хоч не так часто, як хотілося б, але раз на рік однозначно, підтримувати хоспіс. Збираємо кошти, речі, веземо все це на їх підтримку”, - зазначила Рудницька.

Рада обрала двох нових членів екологічного й оборонного комітетів

Верховна Рада ухвалила постанову №2394 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"”.

За проголосували 337 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з документом, народного депутата з фракції “Голос” було обрано членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань бюджету, а позафракційного депутата Руслана Требушкіна – членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.