П'ятого фігуранта “справи бронежилетів” заарештували, застава - понад 76 мільйонів

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.

Про це Укрінформу повідомив представник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра.

За його словами, відповідне рішення ухвалив увечері напередодні, 14 листопада, суддя Олег Білоцерківець.

Крім арешту головного фігуранта справи - керівника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, суд 13 листопада обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

В ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

Суд 11 листопада суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.