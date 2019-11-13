Справа бронежилетів: суд заарештував першого заступника генерала Марченка

Суд заарештував першого заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Поштаренка у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поштаренку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 76 млн.

Раніше аналогічний запобіжний захід було застосовано до керівника Поштаренка, генерала Дмитра Марченка.

Слідство також вимагає заарештувати з альтернативою внесення застави у розмірі 76 млн грн інших фігурантів так званої справи бронежилетів.

Як повідомлялося, раніше у середу, 13 листопада, директор ДБР Роман Труба анонсував нові підозри у справі про нібито закупівлю неякісних бронежилетів для армії за завищеною ціною.

"У ході розслідування справи було виявлено угруповання, яке наживалося на закупівлі неякісного речового майна. Станом на сьогодні оголошено 5 підозр. Я одразу хочу уточнити, що ми на цьому зупинятися не будемо, будемо працювати, і кількість підозрюваних в подальшому буде набагато більша", - заявив Труба.

Генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.