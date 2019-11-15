ВАКС сьогодні оголосить запобіжний захід експершому заступнику голови НБУ

Вищий антикорупційний суд оголосить рішення про запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Національного банку Олександру Писаруку у п’ятницю, 15 листопада, о 10:00.

Відповідне оголошення зробили в залі суду, повідомляє кореспондент Укрінформу. Сторона обвинувачення просила суд про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Водночас Олександр Писарук відкинув обвинувачення.

“Вважаю підозру необґрунтованою, вона є абсолютно надуманою. Я абсолютно чесно також не розумію, чому сьогодні я тут знаходжусь. Я не розумів це до сьогоднішнього засідання, а вже побувши разом з усіма вами стільки часу, я ще більше не розумію, чому я тут”, - сказав у заключному слові Писарук.

Як повідомляв Укрінформ, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк». Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн. Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком». Як наслідок, службовці НБУ «ВіЕйБі Банку» надали 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту.