Антикорупційний суд арештував іще двох фігурантів "справи банкірів"

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні іще двом підозрюваним у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це інформує пресслужба суду.

"За результатами розгляду клопотань наразі взято під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн 368 тисяч гривень ексдиректора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку", - інформують у суді.

Як стало відомо Укрінформу, йдеться про Аллу Шульгу, яка обіймала посаду директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ, а впродовж квітня 2014 по квітень 2015 року була членом правління НБУ.

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Також суд взяв під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 1 152 516 гривень колишнього заступника голови правління "ВіЕйБі банку".

За інформацією агентства, йдеться про Андрія Яцюту.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому начальнику Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області Миколі Каленському.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ "ВіЕйБі Банк". Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ "ВіЕйБі Банк" - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Як наслідок, службовцями НБУ "ВіЕйБі Банку" було надано 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту.

У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули. А в листопаді 2014 року взагалі "ВіЕйБі Банк" було визнано неплатоспроможним. На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, досі не повернули.