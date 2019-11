Олегу Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського

Про це повідомляє "Голос Америки".

Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management - у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.

Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її взяти особисто, перебуваючи за ґратами за звинуваченням у підготовці терактів у анексованому Криму.

Нагороду колишньому політв'язню вручила дочка сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.

Про вручення нагороди Сенцову у своєму твіттері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn't accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM