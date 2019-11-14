Погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода": силовики звітували в ОП про хід справи

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові на першому засіданні заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв’язку з погрозами журналістам «Радіо Свобода».

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв’язку з погрозами журналістам «Радіо Свобода» та оприлюдненням їхніх персональних даних", - йдеться у повідомленні.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності. За даними слідства, Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері Telegram персональні дані водія знімальної групи «Радіо Свобода», яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

За словами Ковтуна, правоохоронці допитали журналіста «Радіо Свобода» Михайла Ткача та водія знімальної групи.

Як зазначалося, паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв’язку відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 Кримінального кодексу.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції – центральний апарат цієї структури.

«Це свідчить про достатню увагу, яку приділено органами досудового розслідування цьому випадку», – сказав речник МВС.

Водночас, перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заперечив можливість запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.

«Не йдеться взагалі про запровадження кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації. Так само не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження», – наголосив він.

Як підкреслив Максимчук, проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися.

«Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа», – сказав представник МКМС.

Учасники засідання також ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України.

Як повідомлялося, поліція у листопаді порушила кримінальну справу за фактом погроз ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам «Радіо Свобода».

Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Він також пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації» та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».

Раду з питань свободи слова та захисту журналістів утворено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Фото: пресслужба президента