Проти Портнова порушили справу через погрози журналістам “Схем”

Поліція порушила кримінальну справу за фактом погроз ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам «Радіо Свобода».

Про це інформує пресслужба Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

“Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів «Радіо Свобода», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа порушена за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення Портновим персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку ексзаступника глави АП.

Раніше Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. А також пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації» та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».