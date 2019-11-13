Поліція демонтувала військовий намет протестувальників біля Нацбанку

Київські поліцейські відновили безперешкодний проїзд біля Національного банку України, демонтувавши біля будівлі встановлений учасниками акції військовий намет.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

“Сьогодні зранку представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги”, - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, для відновлення безперешкодного проходу та автомобільного проїзду вони звернулися до організаторів акції із проханням демонтувати намет. “У відповідь учасники заходу розпочали словесну перепалку та відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Тож правоохоронці демонтували намет самотужки, при цьому виникла штовханина”, - йдеться у повідомленні.

Згодом представники громадської організації звернулися до поліції із повідомленням про пошкодження намету, тому на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Печерському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення, додали у відділі комунікації.

Як повідомляють ЗМІ, протестувальники вимагають відставки керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.