Радіодиктант: електронні роботи на перевірку надіслали 5 тисяч учасників

Близько п'яти тисяч учасників Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності надіслали свої роботи в електронному вигляді для перевірки.

Про це повідомляє у вівторок UA: Суспільне мовлення.

"Близько 5000 учасників Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності надіслали свої роботи в електронному вигляді для перевірки. Ті, хто написав диктант без жодної помилки, отримають призи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, переможців радіодиктанту оголосять 18 листопада о 13:15 на першому каналі Суспільного радіо UA: Українське радіо.

Цьогоріч відбувся також конкурс на найкращий твір, тему якого оголосили після написання диктанту. Оскільки твори можна було надсилати також поштою, переможців цього конкурсу назвуть, коли всі паперові листи надійдуть, а твори будуть перевірені - 25 листопада.

Як повідомлялося, 8 листопада відбувся ХІХ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за зміненими правилами. Текст радіодиктанту вже опублікували, щоб кожен міг самостійно перевірити себе.

Основною локацією стала Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського. Крім того, у різних країнах світу українські дипломати, представники українських громад, українських шкіл за кордоном, члени діаспори та іноземці, що вивчають українську, приєдналися до написання диктанту.

Зокрема, до акції долучилися в Туреччині, Латвії, Лівані, Алжирі, Тунісі, Молдові, Португалії, Північній Македонії, Кенії, ОАЕ, Казахстані, Бразилії, Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32 779 диктантів. З них без помилок написали 313 учасників.

Фото: suspilne.media