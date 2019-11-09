"Радіодиктант" - найпопулярніший Google-запит в Україні за 8 листопада

Найпопулярнішим в Україні Google-запитом протягом 8 листопада стало слово "радіодиктант".

Про це повідомляє Детектор Медіа.

"Радіодиктант" став найпопулярнішим Google-запитом в Україні 8 листопада. Про це свідчать дані відкритої аналітики Google Trends, яка вимірює, як часто певний термін шукають до загального обсягу пошукових запитів у різних регіонах світу й на різних мовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що найбільше шукали інформацію про радіодиктант користувачі з Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Популярними запитами у цей день стали і слова з радіодиктанту: берест, цифра, вебкамера, Івана Купала.

Читайте також: Українці написали диктант національної єдності

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві в Національній бібліотеці ім. Володимира Вернадського охочі писали ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності.