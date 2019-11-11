Екскомандира роти "Айдара" викликали в СБУ як свідка

Колишній командир роти батальйону "Айдар", народний депутат VIII скликання Ігор Лапін повідомив, що давав покази в СБУ у якості свідка у кримінальній справі про теракт за фактом подій, які відбулись у 2014 році під час оборони Луганського аеропорту.

Про це він поінформував у відеозапису на своїй сторінці у Facebook.

"Давав покази в якості свідка. Колись наші жінки чекали нас з війни, зараз вони чекають нас з допитів з СБУ. Йде кримінальне провадження. Я адвоката не брав, бо сам пропрацював 17 років адвокатом", - сказав він.

Лапін пояснив, що батальйон "Айдар" 20 липня 2014 року отримав наказ прорвати блокаду в Луганський аеропорт. На зустріч айдарівцям вийшов російський десант. Блокаду прорвали. В цьому бою було взято у полон російських найманців. "Десь 12 чоловік ми взяли полонених. Серед них було 3 чи 4 поранених", уточнив він.

Лапін повідомив, що бій розпочався о 12 годині, а закінчився десь близько 17, після бою полонених відправили до медчастини. Один поранений росіянин, якому Лапін особисто віддав свої знеболюючі, в лікарні помер. Після зробили ексгумацію тіла "не знаю, за чиєю заявою в рамках якої кримінальної справи. Тим не менше, тіло передали в ОРДЛО. Там, мабуть, з нього зробили великомученика...І на сьогоднішній день маємо кримінальну справу за вбивство громадян РФ. До речі, /померлий був - ред/ з Москви", - зауважив Лапін.

Він додав, що його колишніх підлеглих також викликають на допити.

У пресцентрі СБУ раніше повідомили, що в 2014 році поліція Луганської області відкрила справу про теракт за фактом подій, що відбулися на підконтрольній українській владі території. У Службі безпеки пояснили, що згодом прокуратура передала цю справу для розслідування в СБУ. "Було прийнято рішення з метою встановлення обставин події допитати всіх учасників тих подій як свідків, в тому числі і Лапіна", - зазначили в спецслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, учасник АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" із позивним "Зола" Ігор Лапін сьогодні поінформував у Facebook, що його викликали в СБУ на допит.