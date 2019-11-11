У СБУ пояснили, чому кличуть на допит колишнього командира роти "Айдара"

У Волинському обласному Управлінні Служби безпеки України "представники спецслужби з Луганська" допитають свідків у справі про терористичний акт.

Про це пресслужба Волинського УСБУ повідомила у Facebook.

"У зв’язку з появою у соціальних мережах непорозумінь щодо виклику і допиту осіб до Управління СБУ у Волинській області повідомляємо наступне. У 2014 році поліцією Луганщини розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України. З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, учасник АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін сьогодні поінформував у Facebook, що його викликали в СБУ на допит.