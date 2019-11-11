ДБР проводить обшуки у Держрезерві

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Державному агентстві резерву.

Про це повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

“Саме зараз проводимо санкціоновані судом обшуки та тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах та на одному з підприємств агентства. Причина – виявили прострочену продукцію на складах”, - написала вона.

Як зазначила Варченко, за даними слідства, внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання.

За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 мільйона гривень, поінформувала заступник директора ДБР.