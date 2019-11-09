Корея змогла. Чи зможе Україна?

Що заважає? Небажання щось змінювати на краще і працювати з людьми?

Корея реалізувала громадський бюджет (механізм залучення громадян до розподілу бюджетних коштів шляхом подання проектів і голосування за них) на загальнодержавному рівні. Раніше це успішно зробила Португалія. Наступна Україна?

Перший експеримент під назвою "Мій бюджет" вже призвів до включення 38 проектів громадян на 77 млн доларів до бюджету Південної Кореї. На нові проекти "Мого бюджету" 2020 року та продовження реалізації проектів попереднього року передбачено вже 224 мільйони доларів.

Кожен громадянин може запропонувати свої пропозиції до національного бюджету на 2020 рік. Це можна зробити онлайн, а також офлайн особисто або надіслати проект на пошту.

Громадські бюджети в містах Кореї вже нікого не дивують. Однак Міністерство економіки та фінансів у 2018 році вирішило впровадити громадський бюджет і на загальнодержавному рівні.

Таку модель, як у Кореї, можна реалізувати лише за політичної волі уряду залучити до роботи свої міністерства. Адже аналізують ідеї корейців у кожному відомстві, залежно від напрямку проекту. Після цього проекти передають Громадському комітету з 400 учасників (структура схожа на Громадську бюджетну комісію в Києві.

Громадський комітет засідає чотири рази на рік і йому допомагає група з 68 експертів. Далі 400 учасників комітету і 2000 людей через інтернет голосують за проекти, які будуть передані до Національної Асамблеї. Саме Національна асамблея і прийняла рішення про включення 38 проектів-переможців до держбюджету. Так само і у Києві після голосування за громадський бюджет міська рада приймає рішення про включення проектів-переможців до бюджету.

На "Мій бюджет" 2020 року подано 1399 проектів, минулого року їх було 1206. Проекти в основному стосувалися таких тем: безробіття серед молоді; догляд за дітьми; програма підтримки малого бізнесу та самозайнятих, а також підтримка соціально маргіналізованих громадян.

Серед пропозицій – проекти громадської безпеки, створення молодіжного центру кар'єри, переробка харчового сміття, сексуальна освіта для людей з інвалідністю, консультаційний центр для жертв насильства і навіть оцінка сейсмічних показників.

У рамках "Мого бюджету" проекти проходять шлях від ідеї на кшталт "моєму другові з інвалідністю важко потрапити в автобус" до виділення більш як мільйона доларів на спеціальне обладнання транспорту.

Такий підхід до залучення пропозицій до державного бюджету значно посилює роль громадян у контролі за грошима та сприяє спільному ефективному управлінню. Це також змушує людей замислитися над їхньою роллю в державі й активніше включитися у процес прийняття рішень владою.

Докладніше – у презентації.

А що там тим часом в Україні? Полтавська область традиційно попереду всієї планети. Вже прийняла положення, оголосила прийом проектів і проводить голосування. Інші області поки наздоганяють. Що заважає? Небажання щось змінювати на краще і працювати з людьми? Давайте долати це небажання і робити Всеукраїнський громадський бюджет разом.

Артем Стельмашов