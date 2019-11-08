У Німеччині нагородили орденом пастора, який підтримував активістів Майдану

Посол Німеччини в Україні Анке Фельдгузен вручила пастору лютеранської церкви св. Катерини в Києві Ральфу-Гергарду Гасці, який підтримував протестувальників на Майдані, найвищу нагороду ФРН для цивільних — Хрест за заслуги.

Церемонія відбулась у Києві у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пастор Гаска активно підтримував людей на майдані Незалежності взимку 2013-2014 років і виступав за їхнє право на мирний протест. Він перетворив кірху святої Катерини на місце притулку та спокою і в умовах гострої небезпеки запобіг насильницькому протистоянню протестувальників і поліції, ставши між обома сторонами", - зазначила Фельдгузен.

Пастору Ральфу-Гергарду Гасці вручили Орден за заслуги ФРН у Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Дипломат додала, що пастор Гаска і нині не залишається осторонь: він організовує відправку гуманітарних вантажів на Схід України, а завдяки його статтям у журналі "Ukraine Verstehen" німецька громадськість має уявлення про актуальні події в Українській державі.

Посол акцентувала, що орден є найвищим цивільним визнанням ФРН заслуг перед суспільством і присуджується громадянам Німеччини та іноземцям за політичні, соціально-економічні та духовні здобутки, а також за особливі заслуги перед Німеччиною.

Пастор Гаска подякував за нагороду та висловив сподівання, що в Україні якнайскоріше буде мир.

"Є німецька пісня, сенс якої можна передати так, що багато маленьких кроків і велика кількість людей можуть змінити світ. Ви і я можемо йти цим шляхом і досягти блага для світу. Нас об'єднує бажання миру для України. І я щиро бажаю всім українцям, щоб цей мир якомога швидше настав", - зазначив він.

Гаска був пастором Німецької євангелічно-лютеранської церкви у Києві з 2009 по 2015 рік.