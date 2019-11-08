На Банковій вимагали не "спускати на гальмах" справи Майдану

Родичі героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, правозахисники та громадські активісти провели акцію під будівлею Офісу Президента з вимогою не допустити саботування справ Майдану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Справи Майдану, левова частка з яких — саме про загибель на Майдані, мають перейти в Державне бюро розслідувань. Ми закликаємо громадськість, Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра, голову Державного бюро розслідувань, щоб вони активізували свої дії щодо цього переходу справ”, - виступили організатори акції.

Акція під Адміністрацією президента / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони тримали в руках фотографії героїв Небесної сотні, плакати з написами: “Не злий Майдан”, “Справедливість має настати”, “Врятуйте розслідування!”, “Справи Майдану — екзамен на гідність”, “Що після 20.11.19?”.

В акції також узяв участь екскерівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Під час заходу його учасники влаштували перформанс, пропустивши фотографії та аркуші з написами про Революцію гідності через шредер, з написом “ДБР”.

Раніше активісти направили звернення до всіх органів влади, де вказали план недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

Як повідомляв заступник генерального прокурора Віталій Касько в інтерв’ю Укрінформу, після 20 листопада, коли у Генпрокуратури закінчаться повноваження слідства, працівники Управління спецрозслідувань перейдуть до Державного бюро розслідувань, де завершуватимуть справи Майдану.

Як повідомлялося, відповідно до п.1 Заключних положень Кримінального процесуального кодексу, що набули чинності 20 листопада 2017 року, прокуратура втрачала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань. Водночас Верховна Рада двічі продовжувала цей термін на рік.

Після 20 листопада 2019 року лише слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, скоєні експрезидентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями і правоохоронцями.