ГПУ почала службове розслідування через втрату двох томів "справи Майдану"

Генпрокуратура розпочала проведення службового розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження щодо вбивств протестувальників у центрі Києва, скоєних у лютому 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"За погодженням генерального прокурора наказом керівника Генеральної інспекції від 5 листопада 2019 року розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінального провадження щодо розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року. Відповідна інформація була поширена засобами масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ГПУ створили інвентаризаційну комісію, яка з 11 листопада розпочне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Як повідомлялося, 5 листопада директор Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що відомство порушило провадження за фактом втрати слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ двох томів "справи Майдану". Справа була порушена за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який приніс у ДБР два томи однієї зі "справ Майдану".