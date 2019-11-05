ДБР розслідує за заявою Портнова втрату двох томів "справи Майдану"
Про це заявив під час пресконференції директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Дійсно, 5 років уваги до розслідування цієї категорії справ. Це 5 років очікування результатів. Це справи, які набули особливого статусу, і, на жаль, я можу констатувати сьогодні певні порушення з боку слідчих Генпрокуратури. Вчора ми отримали звернення про внесення до ЄРДР відомостей відносно слідчих Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, які допустили втрату матеріалів кримінального провадження", - сказав він.
При цьому Труба заявив, що до ДБР принесли два томи однієї зі справ Майдану.
За цим фактом було порушено кримінальну справу.
Труба повідомив, що заявником у справі виступив заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.
За словами Труби, у вівторок слідчі ДБР розпочали планування слідчих дій у цій справі.