ДБР розслідує за заявою Портнова втрату двох томів "справи Майдану"

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом втрати двох томів зі "справи Майдану" слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ.

Про це заявив під час пресконференції директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, 5 років уваги до розслідування цієї категорії справ. Це 5 років очікування результатів. Це справи, які набули особливого статусу, і, на жаль, я можу констатувати сьогодні певні порушення з боку слідчих Генпрокуратури. Вчора ми отримали звернення про внесення до ЄРДР відомостей відносно слідчих Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, які допустили втрату матеріалів кримінального провадження", - сказав він.

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При цьому Труба заявив, що до ДБР принесли два томи однієї зі справ Майдану.

За цим фактом було порушено кримінальну справу.

Труба повідомив, що заявником у справі виступив заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

За словами Труби, у вівторок слідчі ДБР розпочали планування слідчих дій у цій справі.