За звання молодіжної столиці України-2020 змагатимуться 48 міст

Заявки на участь у Національному конкурсі «Молодіжна столиця України-2020» подали 48 міст України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, такі дані були оприлюднені після підбиття підсумків на засіданні Наглядової ради «Молодіжної столиці України» у Міністерстві молоді та спорту України, яке перебуває у процесі реорганізації.

«Ми трішечки не дотягнули до повного покриття по областях – заявки для участі у конкурсі подали 48 міст від 21 області України. Це більше міст, ніж було у минулому році, але дещо менше, ніж у позаминулому, коли конкурс проводився вперше», - розповів голова Наглядової ради Олександр Ярема.

У перший рік проведення конкурсу (2018-й) всього було 56 заявок, і переміг Львів, у 2019 році за статус молодіжної столиці змагалося 41 місто, і переміг Кам’янець-Подільський.

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Офіційний старт конкурсу було оголошено 14 вересня, до 30 жовтня тривав прийом заявок, зараз іде процес розгляду та оцінювання цих заявок, 19 листопада на засіданні Наглядової ради буде обрано міста-фіналісти, до 10 грудня пройде фінальний відбір, і вже 31 грудня місто-переможець офіційно набуде статусу молодіжної столиці України 2020 року.

«Перш за все, цей статус дає місту увагу. Цього року нам пощастило, ми мали гарну комунікацію з колегами з Мінінфраструктури, зокрема з Укрзалізницею, і вони погодилися розміщувати проморолики про молодіжну столицю Кам’янець-Подільський як соціальну рекламу. В цілому ж, як скористатися цим статусом, великою мірою залежить і від міста, і від молодих людей, які в ньому проживають. До того ж, членами конкурсної комісії є велика кількість міжнародних організацій. І для них – це теж можливість частину своєї активності протягом року реалізовувати в місті – молодіжній столиці, і вони цим активно користуються», - розповів Ярема.

Ініціаторами національного конкурсу «Молодіжна столиця України» є Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.