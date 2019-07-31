Нацконкурс "Молодіжна столиця України -2020" почав відбір регіональних координаторів

"Запрошуємо представників громадських молодіжних організацій та активну молодь з усіх регіонів України долучитися до команди національного конкурсу "Молодіжна столиця України" та подати заявку на позицію регіонального координатора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках підготовки заявок від міст для участі в конкурсі та проведення інформаційної кампанії на регіональному й місцевому рівнях буде обрано по два представники з усіх областей України.

Поінформовано, що основним завданням регіональних координаторів є проведення пресконференції та інформаційних заходів за участі представників органів місцевого самоврядування, громадських молодіжних організацій та активної молоді міста з метою популяризації конкурсу у регіонах України.

Як повідомляє пресслужба конкурсу, задля якісного проведення інформаційної кампанії конкурсу регіональні координатори отримають роздаткові інформаційні та візуальні матеріали для проведення презентації.

Зареєструватись на участь можна за посиланням.

Прийом заявок триватиме до 15 серпня включно. Інформацію про відібраних регіональних координаторів буде повідомлено до 18 серпня.

Ініціаторами національного конкурсу “Молодіжна столиця України” є Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.