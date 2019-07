Стали відомі імена журі нацвідбору на дитяче Євробачення-2019

На Суспільному визначили склад журі, яке обиратиме представника від України для участі в міжнародному пісенному дитячому конкурсі “Євробачення-2019”.

Про це повідомляється на сайті телеканалу “UA: Перший”.

“До складу професійного оргкомітету увійшли: співачка й членкиня правління Суспільного мовлення Олександра Кольцова, українська співачка та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha, співак і композитор Adam, співачка та композиторка TanyaSha, музичний продюсер розважального напряму Суспільного Олександр Стасов, голова делегації дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська та виконавчий продюсер розважального напряму Суспільного Станіслав Медведєв”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Кольцова звернула увагу батьків на те, що взяти участь у нацвідборі може будь-яка талановита дитина, незважаючи на її пісенний досвід, - до осені в команди буде час підготувати дебютантів, тож відбір відкритий для всіх.

“Ми також просимо не витрачати зайвих коштів на створення відеовізиток, оскільки це не вплине на вибір: достатньо дотриматись інструкції, викладеної в умовах конкурсу", - зазначила вона.

З-поміж усіх заявок, що будуть подані на дитяче Євробачення-2019, оргкомітет обере шорт-лист фіналістів, чиї імена оголосить на сайті junior.eurovision.ua.

Подати заявку на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2019 можна до 8 серпня включно. Докладніше ознайомитися з умовами участі в національному відборі на Євробачення в Положенні про конкурс.

Сольні виконавці і гурти, які є громадянами України або постійно проживають в Україні та яким на день проведення фіналу Міжнародного дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-2019” - 24 листопада 2019 року - буде не менше 9 і не більше 14 років, можуть подавати заявки у Національну суспільну телерадіокомпанію України на національний відбір конкурсу.

17-ий дитячий конкурс “Євробачення” відбудеться 24 листопада в Arena Gliwice – одному з найбільших сучасних розважальних центрів Польщі.

Як повідомлялося, у 2018 році представниця від Польщі 14-річна Роксана Вєнгель із піснею Anyone I Want to Be перемогла на дитячому “Євробаченні-2018” у Мінську (Білорусь). Конкурсантка від України Даріна Красновецька з україно-англомовною піснею Say love (“Кажу любов”) посіла 4 місце.

Фото: TVP