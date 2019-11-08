Українська мова здає позиції на телебаченні

“Частка української мови у прайм-таймі провідних телеканалів за рік зменшилася з 64% до 40%, а російської – зросла з 7 до 27%. Решту часу займають двомовні російсько-українські програми. Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі «Про телебачення і радіомовлення», які створюють лазівки для русифікації телеефіру”, - йдеться у дослідженні.

Згідно з матеріалами огляду, 56% усіх пісень, які лунають в ефірі загальнонаціональних радіостанцій, є україномовними. Більш того, радіопрограми 90% часу ведуться українською мовою. "Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення). Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - констатують автори дослідження.

За їхніми даними, українська мова зміцнила позиції в освіті та книговиданні. Частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 91% до 92%, а першокласників – з 95% до 96%. Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість україномовних книг зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах і становить 85% від сукупного накладу.

Як свідчать результати дослідження, традиційно україномовним залишається кінопрокат.

“З 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі українською мовою, 194 дубльовані, а 152 – озвучені з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах демонструються з українською як мовою оригіналу чи дубляжу, в решті випадків – озвучені або субтитровані українською”, - йдеться у матеріалах.

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Водночас, моніторинг у сфері громадського харчування засвідчив, що у 26 містах (йдеться про всі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєверодонецьк) лише 37% кафе і ресторанів мають українську вивіску, у 75% закладів є меню українською і тільки в 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Що стосується транспортної сфери, то всупереч закону на транспорті в обслуговуванні пасажирів нерідко використовується російська мова, йдеться у дослідженні.

Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.