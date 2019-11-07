Диктант національної єдності “розкручують” флешмобом у Facebook

У соцмережі Facebook запустили флешмоб із закликом приєднатися до написання ХІХ Всеукраїнського диктанту національної єдності, який відбудеться у п’ятницю, 8 листопада, о 10:50.

Як повідомляє Суспільне мовлення, люди з різних країн та різних професій приєдналися до флешмобу#ПишемозУкраїнськимрадіо і в мережі Facebook розповідають, чому вони писатимуть диктант, чому це важливо, і закликають приєднатися до акції.

Серед учасників флешмобу Наталія Волоткевич - журналістка з України, яка проживає у США; Юріс Пойканс – посол Литовської Республіки в Україні; Ірена Карпа – письменниця; Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Михайло Павлов – диктор, бренд-войс “Українського радіо”, який знаходиться в Торонто; Олесь Городецький – голова Християнського товариства українців в Італії; Ольга Воровка з Польщі; Максим Розумний з ПАР; Ірина Подоляк – заступниця міністра культури, молоді та спорту.

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“Напишіть, перевірте себе, підтримайте мову”, – закликають на “Українському радіо”.

Диктант склав і в прямому ефірі Суспільного зачитає педагог, теле- та радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.

До акції можна буде долучитися на всіх платформах Суспільного: на першому каналі “UA: Українське радіо”, “UA: Радіо Культура”, на сайті “Українського радіо”, у мобільному додатку suspilne.radio, в ефірі телеканалів “UA: Перший”, “UA: Крим”, “UA: Культура”, регіональних суспільних телеканалах, на сайтах телеканалів, у мобільному додатку suspilne.tv, у Facebook на сторінках “UA: Суспільне мовлення”, “UA: Українське радіо” і “UA: Перший”.

Основою локацією, де всі бажаючі можуть разом написати радіодиктант, стане Національна бібліотека імені Володимира Вернадського. У залі бібліотеки облаштують виїзну студію, де ведучим буде Роман Коляда. Телеканали та радіо Суспільного транслюватимуть наживо все, що відбуватиметься на цій локації.