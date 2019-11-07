З України видворили іноземця - «смотрящего» за виправною колонією

Правоохоронці спільно з працівниками Державної міграційної служби Івано-Франківської області видворили з України 32-річного громадянина Молдови - «смотрящего» за виправною колонією.

Про це повідомляє пресслужба МВС .

"Через пункт пропуску «Мамалига» на державному кордоні України та Молдови так званий «смотрящий» залишив територію України із забороною в’їзду терміном на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронного відомства, 32-річний громадянин Молдови наприкінці жовтня звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення вбивства з особливою жорстокістю. У колонії він набув так званого статусу «смотрящего».

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції, іноземець мав намір впливати на криміногенну ситуацію в області та продовжувати контролювати процеси в колонії.

Окрім того, він перебував на території України, порушуючи норми чинного законодавства.