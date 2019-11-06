Апеляційний суд підтвердив вину молодиків, які напали на українську ходу в Польщі

Апеляційний суд у Перемишлі підтвердив рішення суду першої інстанції, який постановив, що всі 20 осіб, котрі напали на українську релігійну ходу 26 червня 2016 року, винуваті у скоєнні злочину.

Голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима у коментарі Укрінформу назвав це рішення дуже важливим, оскільки польським псевдопатріотам не вдалося перекласти вину на українських учасників ходи.

“Добре, що друга інстанція підтвердила наші звинувачення проти осіб, які брали участь у нападі. Не спрацювала їхня система захисту, відповідно до якої вони хотіли зробити провокаторами українців. Суди різних інстанцій це не переконало”,- підкреслив Тима.

Він додав, що при ухваленні рішення суддя апеляційного суду був ще категоричнішим у висновках, ніж суддя першої інстанції.

Тима зауважив, що друге поспіль рішення у цій справі є дуже важливим, оскільки раніше у польському суспільстві не було однозначного засудження поведінки молодиків під час релігійної ходи трирічної давнини.

Голова ОУП висловив також сподівання, що вирок спричинить притягнення до відповідальності інших учасників цієї атаки – членів молодіжної організації “Всепольська молодь” (Mlodzierz Wszechpolska).

За його словами, представників цієї організації не було на лаві підсудних, але поліція веде слідство, і справа матиме розвиток.

Як повідомило видання “Наше слово”, апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції: “Зловмисники образили учасників процесії з огляду на їхню українську національність, публічно зневажили, вживаючи вульгарних слів, а також насильно втрутилися в процесію і перешкоджали людям, які перебували на чолі процесії, не даючи їм можливості продовжувати ходу”.

Крім того, п’ятьох осіб було визнано додатково винними у нападі на українця Зенона Куцабу та його сина. Винні отримали покарання від 6 до 14 місяців виправних громадських робіт (30-40 годин на місяць).

Після цього обидві сторони подали апеляцію: постраждалі вважали вирок занадто м'яким, обвинувачені наполягали на своїй невинуватості.

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Крім цілковитої згоди з рішенням першої інстанції, апеляційний суд у вівторок також додатково вирішив, шо витрати, пов’язані з цим та попереднім процесами, мають покрити винуватці, а не держава. Також суд ухвалив, що вирок розмістять на сайті поліції Перемишля — аж на шість місяців.

Суд переконаний: вина 20 засуджених не підлягає жодним сумнівам. Зазначається, що процесія на військове кладовище в Пикуличах є вже частиною традиції Перемишля, а напад на неї підлягає покаранню на основі кримінального кодексу.

Суддя також заявив, що вважає міру покарання доволі м'якою, з огляду на той факт, що половина обвинувачених вже були судимі. Він оцінив їхню поведінку як псевдопатріотичну та застеріг винних: якщо вони продовжуватимуть таку діяльність – покарання буде значно суворішим.

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Як відомо, на військовому цвинтарі в Пикуличах під Перемишлем лежать могили січових стрільців, вояків Української галицької армії, які в 1918-1920 роках на чолі з Симоном Петлюрою боролися поряд із Юзефом Пілсудським проти більшовиків. Тут також є дві братські могили вояків УПА, які в 1946 і 1947 роках загинули в селах Бірча і Лішня.

До цього цвинтаря щороку в червні відбувається традиційна релігійна хода українців.

У 2016 році агресивно налаштовані націоналісти, футбольні хулігани та представники організації “Всепольська молодь” напали на учасників ходи. Зокрема, порвали вишиванку 60-річному чоловікові та кинули на землю одну з церковних хоругов. Відтоді захід відбувається під посиленою охороною поліції.