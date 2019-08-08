У польських містах вшанують пам'ять бійців УНР

14 серпня о 18:00 польські та українські скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки "Полум’я братерства".

Про це повідомляє Еспресо.

“Це захід ініційований польськими гарцерами спільно з українськими пластунами, адресований усім полякам та українцям, які хочуть віддати честь і шану українським героям у 99 річницю "Варшавської Битви"”, - йдеться у повідмоленні.

Молодь хоче водночас наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для будування кращого майбутнього.

Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями.

“Учасники події отримають пам’ятні металеві значки "Полум’я Братства". Адже нам усім треба постійно пригадувати світові, що саме воїни Армії УНР були тими, хто разом з польським військом зупинив наступ Червоної армії на березі Вісли у 1920 році та не дозволив тоді розлитися більшовикам по всій Європі”, - зазначається у дописі.

Нижче список міст (кладовищ, пам’ятників та пам’ятних таблиць), де буде проведена акція за участю гарцерів та пластунів:

Щецін (Cmentarz Centralny)

Ґдиня (groby żołnierzy URL, Anastazy Kryworotka, Тomasza Garnata)

Бартошиці (grób Maksyma Maruszeczki, uczestnik wojny 1920 roku)

Кентшин (grób Andrija Dimierjenki, żołnierz Armii Czynnej URL)

Ґрудзіондз (Cmentarz Wojenny przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich)

Торунь (cmentarz Garnizonowy przy ul Grudziądzkiej)

Александрів Куявський (Ukraiński Cmentarz Wojskowy)

Іновроцлав (groby 10 żołnierzy Armii Czynnej URL)

Влоцлавек (cmentarz komunalny, część prawosławna)

Жидово к. Гнєзна (grób hr. Miachała Tyszkiewicza)

Плоцьк (Cmentarz Prawosławny)

Коморово (Сmentarz Wojenny)

Варшава (Cmentarz Prawosławny na Woli)

Вроцлав (Сmentarz Ososbowicki)

Люблін (Cmentarz Prawosławny przy u. Lipowej)

Кельце (prawosławna część Cmentarza Starego)

Ополе (grób Mykoły Możejki, porucznik Armii Czynnej URL)

Замость (gmach Arsenału, tablica upamiętniająca gen. Bezruczkę i obronę Zamościa)

Катовиці (Cmentarz Katolicki przy ul. Sienkiewicza, Cmentarz Garnizonowy na Machnowcu)

Тарнів (były Cmentarz Wojenny nr 203 przy ul. Krzyskiej)

Ланьцут (cmentarz Komunalny, kwatera wojskowa)

Краків (Cmentarz Rakowiecki)

Вадовіце (Cmentarz Wojskowy, kwatera żołnierzy Armii Czynnej URL)

Перемишль (Cmentarz Strzelców Siczowych przy ul. Pikulieckiej i Kasztanowej, Cmentarz główny przy ul. Słowackiego)

Фото: uain.press