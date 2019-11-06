У Раді нагадали, що в Україні з 1992 року загинули 60 журналістів

Понад 90% злочинів проти журналістів залишаються безкарними.

Про це на відкритті парламентських слухань “Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення” сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні випадки силового тиску на журналістів, на жаль, стали звичайним явищем у нашій країні. 92% злочинів проти працівників ЗМІ залишаються безкарними, лише кожна 12-а справа про напад на журналістів доходить до суду. А підсудні, як правило, навіть після скоєння побоїв та псування техніки відбуваються штрафами близько 1000 гривень”, - сказав Шуфрич.

Він зазначив, що з 1992 року, коли вперше в Україні було вбито журналіста — Вадима Бойка, до 2019 року загинуло понад 60 журналістів.

Голова Комітету нагадав, що, згідно із законодавством, напад на журналіста прирівняно до нападу на правоохоронця, і наголосив на необхідності суворого покарання за перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Водночас Шуфрич зазначив: “Комітет свободи слова вимагатиме від журналістів і очікуватиме від них, як від представників четвертої влади, відповідальності за кожне слово”.