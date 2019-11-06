З початку року в Україні постраждали понад 200 журналістів - директор ІМІ

З початку року в Україні постраждало 208 журналістів, з яких 147 зазнали фізичної агресії.

Про це розповіла виконавчий директор ГО "Інститут масової інформації", представниця в Україні міжнародної організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк у середу під час парламентських слухань щодо безпеки діяльності журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку цього року в Україні постраждало 208 журналістів внаслідок своєї професійної діяльності. З них 147 кейсів стосувалися фізичної агресії по відношенню до журналістів. Станом на сьогодні фізична агресія є найбільшою проблемою для представників українських ЗМІ", - сказала Романюк.

Вона назвала чотири категорії журналістів, які страждають найбільше від фізичної агресії. Це - журналісти, які працюють в зоні проведення операції Об'єднаних сил, журналісти-розслідувачі, фотографи і оператори та регіональні журналісти.

Серед найбільш небезпечних регіонів для роботи журналістів виконавчий директор ІМІ виокремила окуповані території України, Київ і Київську область, Одещину, Волинь і Дніпропетровщину.

На її переконання, питання безпеки журналістів і свободи слова потребують "стратегічного підходу від влади" і постійного діалогу ЗМІ і влади.

"Це має бути державна візія, а не тактичний маневр: зібралися, поговорили і розійшлися. Це так не має бути. Надзвичайно багато залежить від політичної еліти, державної влади. Якщо буде політична воля, то будуть і розслідування. Тому нам потрібен системний діалог з органами влади на найвищому рівні, насамперед, з правоохоронними органами і судовою владою", - наголосила Романюк.

Крім цього, за її словами, надзвичайно важливо припинити політизацію питань свободи слова і безпеки журналістів, а самим представникам ЗМІ об'єднуватися на основі цінностей, етики і журналістських стандартів.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховній Раді проходять парламентські слухання щодо безпеки діяльності журналістів.

За підсумками слухань будуть ухвалені відповідні рекомендації.

Перед початком слухань присутні вшанували хвилиною мовчання журналістів і медійників, які загинули при виконанні службових обов'язків, чи вбиті через їхню професійну позицію.