Facebook видалив сторінку Портнова

У Facebook заблокували сторінку колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це у Facebook написав ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін і розмістив відповідний колаж.

Так, посилання з офіційного сайту Портнова на профіль у Facebook не працює. При цьому за лінком вказано: "Вибачте, цей матеріал зараз недоступний. Можливо посилання, за яким ви перейшли, застаріло або сторінка доступна для перегляду аудиторії, до якої ви не належите".

Як повідомляв Укрінформ, голова НСЖУ назвав недопустимим тиск та погрози працівникам медіа з боку колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа також засудило розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Портнова.

Раніше Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. А також пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації" та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".