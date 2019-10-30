Генпрокурор заявив, що тиск Портнова та Дубінського його "не сильно засмучує"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що наразі спостерігає за тим, що відбувається, і це абсолютно не впливає на його дії і плани.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо того, чи відчуває він тиск з боку Андрія Портнова, і таких депутатів, як Олександр Дубінський і Максим Бужанський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що значить "відчуваю тиск"? Я спостерігаю за тим, що відбувається. Сказати, що це мене особливо засмучує — я не скажу. На мої дії, плани, вчинки це не впливає абсолютно. Нам треба робити своє, те, що ми вважаємо за потрібне", - сказав Рябошапка.

На запитання, що він думає з приводу того, чому відбувається цей тиск, він відповів, що "у кожного з цих людей є свої плани, мотиви".

"Лукаш атакує, очевидно, щоб дискредитувати внаслідок того, що в неї є підозра, і дискредитувати цю підозру. У Портнова є якісь свої мотиви, які пов'язані з тим, що, можливо, прокуратура не робить того, що хоче Портнов. У депутатів, які навіть з нашої фракції — вони, можливо, чогось хочуть, або той, хто ними керує, чогось хоче, чого прокуратура не робить для них. Але ми буде виходити з того, що власне потрібно людям, а не певним групам людей", - наголосив Рябошапка.

Як відомо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після більш як 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича.

Нещодавно генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже коментував інформацію щодо ймовірного впливу колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова на Генеральну прокуратуру.

"Який вплив має? Скоріше за все, просто медійний, створюючи достатньо негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.