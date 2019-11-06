Міноборони обіцяє допомогу слідству у "справі бронежилетів"

Міністерство оборони України зацікавлене у проведенні об’єктивного та неупередженого слідства по справі про закупівлю бронежилетів.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

"У зв’язку з повідомленням Генеральною прокуратурою України підозри посадовцям Міністерства оборони України щодо можливих порушень, здійснених ними під час закупівлі індивідуальних засобів бронезахисту, оборонне відомство повідомляє, що надасть всебічну допомогу слідству з метою встановлення істини по цій справі", - йдеться у заяві.

Водночас у міністерстві наголосили, що відповідно до законодавства України, жодна особа не може вважатися винною у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в суді.

У Міноборони наголосили, що зацікавлене у проведенні оперативного і об’єктивного розслідування справи та надасть слідству всю необхідну інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, його двом заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів. Директор ДБР Роман Труба повідомив, що було проведено закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.