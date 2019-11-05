Оформлення пенсії у смартфоні: Зеленський доручив запустити мобільний додаток

Оформлення пенсії у смартфоні: Зеленський доручив запустити мобільний додаток

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року запровадити сервіс призначення пенсій та отримання довідок за допомогою мобільного додатка.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом міністрів, що відбулася в Офісі Президента, глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров’я повинно вдосконалило роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечити створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

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Зеленський також поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад. "Зокрема, до кінця року має бути сформовано законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечено повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень", - додали у повідомленні.

Також Президент вважає за необхідне, щоб Міністерство культури, молоді та спорту до кінця року розробило законопроєкт щодо інформаційного простору України.

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