Виплати на дітей суттєво зростуть наступного року - проєкт бюджету

Збільшення виплат на програми із забезпечення дітей є пріоритетом Міністерства соціальної політики у 2020 році.

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила в ході презентації проєкту держбюджету-2020 до другого читання, інформує пресслужба відомства.

“Цього року головний кошторис країни формувався в обмеженості фінансових ресурсів, що не дозволило охопити всі пріоритетні напрямки одночасно. Оскільки наша філософія заснована на принципах адресності і допомоги тим, хто цього справді потребує – ми були вимушені зробити вибір. Наш вибір, пріоритет Мінсоцполітики на 2020 рік – діти”, - сказала Соколовська.

За її словами, у проєкті держбюджету-2020, який уряд подав до другого читання парламенту, Мінсоцполітики передбачило збільшити виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, в тому числі на діток з інвалідністю - 1,5 млрд грн, що на 48% більше, ніж у 2019 році.

Зокрема, дитина до 6 років, позбавлена батьківського піклування, отримуватиме 4 147,50 грн; від 6 до 18 років – 5 545 грн, водночас дитина з інвалідністю до 6 років – 6 226,50 грн; від 6 до 23 років – 7 763 грн.

Окрім того, Мінсоцполітики планує у 2020 році збільшити виплати на придбання житла для дітей-сиріт - 77,7 млн грн, що дозволить додатково купити 1701 квартиру, 18 будинків для дитячих будинків сімейного типу, 25 будинків для малих групових будинків.

Також у планах - запровадити програму реабілітації дітей з інвалідністю, на що передбачено виділити 130 млн грн, та підвищити допомогу на дітей для малозабезпечених сімей з 85 до 130% від прожиткового мінімуму, а саме - до 6 років – 2 317,7 грн; від 6 до 18 років – 2883,4 грн.

Окрім того, Мінсоцполітики планує започаткувати програму соціальних послуг, в тому числі для дітей з інвалідністю, на що виділяють 100 млн грн, що дозволить членам сімей осіб з інвалідністю працювати і займатися власними справами без “прив'язки” до осіб з інвалідністю.

Серед основних нововведень проєкту бюджету-2020 у сфері соціальної політики Соколовська назвала також скасування “прив'язки” до прожиткового мінімуму понад 150 видів виплат, крім двох: пенсій і допомоги малозабезпеченим сім’ям, збільшення надбавки на догляд самотнім пенсіонерам віком старше 80 років на 40%.

У відомстві інформують, що на це у 2020 році додатково заплановано 806 млн грн і це допоможе 100 тис. особам. Як зазначається, середній розмір надбавки становитиме 671 грн.

Також у 2020 році планують запровадити нову бюджетну програму на розвиток сервісів у регіонах – фронт-офісів, на що виділять 150 млн грн, та інституту фахівців соціальної роботи (ФСР) і їх навчання, щоб вони супроводжували сім’ї, на що передбачається 687 тис. грн.