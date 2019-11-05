Гончарук обіцяє, що всі сільські школи будуть з інтернетом

“Нам потрібно вирішити ще одну важливу складову, ще одну проблему - це проблема якості освіти в школах. Особливо якщо йдеться про школи малокомплектні, сільські. У нас безліч дітей отримує незадовільної якості освіту в маленьких містечках, селах. Це неприпустимо, тому що фактично ми крадемо в них майбутнє. Ми подивилися на цих діток в першу чергу, тому що, не вирішивши цю проблему зараз, ми фактично її потім вже не вирішимо. Ця освіта їм потрібна зараз для того, щоб вони були максимально конкурентоспроможними. Тому уряд, з одного боку, робитиме все для того, щоби в таких маленьких селах і містечках з’являлися якісний зв’язок та інтернет”, - підкреслив Гончарук.

У цьому контексті він нагадав, що на форумі у Маріуполі чотири мобільних оператори підписали щодо цього меморандум, і запевнив, що "в наступному році кожного дня збільшуватиметься покриття на цих територіях”.

“З іншого боку, ми будемо оптимізовувати мережу шкіл таким чином, щоби діти могли навчатися в школі, де на кожний предмет є кваліфікований вчитель, де достатньо ресурсів для того, щоб надати їм повноцінно той матеріал, який вони мають засвоїти протягом навчання. В це ми будемо інвестувати кошти. Тобто в створення ефективної мережі, яка дозволить таким дітям — з сіл, з маленьких містечок — отримувати якіснішу освіту за рахунок ефективності і оптимізації мережі. Ми будемо інвестувати кошти зараз”, - наголосив Гончарук.

Крім того, Прем'єр заявив, що у бюджеті передбачено більше коштів на реформу програми "Нова українська школа" та ефективну профтехосвіту.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що в уряді “серйозно подивилися" на систему навчально-практичних центрів профтехосвіти.

“Нам потрібна в Україні система профорієнтування, з одного боку, щоби люди не витрачали час на отримання абсолютно не потрібної їм освіти, яка не затребувана на ринку праці. З іншого боку, щоби навчально-практичні центри профтехосвіти втратили ту негативну конотацію, яку вони мають зараз. Це має бути абсолютно нормально і почесно — здобути освіту в таких навчально-практичних центрах профтехосвіти, отримати нову освіту для дорослого для того, щоб перекваліфікуватися і змінити роботу”, - сказав Гончарук.

Він констатував, що вся ця система зараз, на жаль, не є ефективною.

Як зазначається в проєкті бюджету на наступний рік, уряд заклав у 2020 році 1,4 млрд на програму “Нова українська школа”, що більше на 200 млн грн, ніж у 2019 році. Іще 259 млн грн - на розвиток навчально-практичних центрів профтехосвіти, що на понад 200 млн грн більше, ніж було у 2019 році.